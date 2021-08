Esporte Laís Nunes estreia com derrota e aguarda repescagem do wrestling em Tóquio Lutadora goiana foi vencida por representante da Bulgária e agora torce por uma vaga na repescagem para brigar pela medalha de bronze

Laís Nunes começou sua trajetória nos Jogos Olímpicos de Tóquio com uma derrota para Taybe Mustafa Yusein, da Bulgária, no início desta terça-feira (3). A goiana, de Barro Alto, não conseguiu superar a primeira oponente, nas oitavas de final, foi derrotada por 4 a 1, e agora aguarda a repescagem. A lutadora goiana começou a luta com um comportamento mais ofensivo, obriga...