Esporte Laços afetivos criados no Mundial sub-17 Com apenas um jogo do Brasil em Goiânia, torcedores optam por outras equipes como suas prediletas

Dos 12 jogos disputados em Goiânia, pela fase de grupos da Copa do Mundo sub-17, apenas um foi do Brasil. Isso de certa forma motivou e atraiu torcedores brasileiros para conhecerem outras seleções e até torcerem por equipes como Holanda, Estados Unidos, Haiti e França, que entraram em campo, neste sábado (2), no encerramento de partidas, em Goiânia, da 1ª fase do torn...