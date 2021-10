Esporte Líderes na 3ª Divisão buscam passo para a classificação Mineiros (Grupo A), ABD (Grupo B) e Aseev (Grupo C) tentam vitórias no encerramento do 1º turno para manter aproveitamento perfeito na Terceirona

A conclusão do 1º turno da Terceira Divisão do Goiano será disputada neste final de semana com seis jogos. Os líderes Mineiros (Grupo A), ABD (Grupo B) e Aseev (Grupo C) buscam dar mais um passo para confirmar a classificação. O trio lidera, as respectivas chaves, com seis pontos e tentam manter aproveitamento perfeito.No sábado (23), Monte Cristo e Cerrado se enfre...