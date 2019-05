Esporte Líderes fazem planos para embalar na elite São Paulo e Santos pretendem acumular gorduras antes da pausa para Copa América. No Sul, Flu busca primeira vitória contra o Grêmio

Uma vitória diante do Flamengo, neste domingo (5), no Morumbi, significa mais um passo da estratégia traçada por Cuca para o início do Campeonato Brasileiro. O treinador quer uma arrancada, com o maior número possível de pontos, antes da parada para a Copa América. O parâmetro de Cuca é o próprio trabalho que ele desenvolveu no Palmeiras em 2016, quando se sagro...