Líderes do ranking, Medina e Filipe Toledo estreiam com vitória na França

Líderes do ranking, Gabriel Medina e Filipe Toledo começaram bem a disputa da etapa francesa do Circuito Mundial de Surfe, a nona das 11 previstas para a temporada. Nesta quinta-feira, eles venceram suas baterias de estreia, avançando direto para a terceira fase. Na liderança do ranking, Medina conseguiu as notas 7 e 7,4 nas suas melhores ondas na estreia em Hossegor...