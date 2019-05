Esporte Líderes do ranking, Djokovic e Osaka estreiam com vitória em Roma Djokovic superou o canadense Denis Shapovalov, por 2 sets a 0. Japonesa, número do 1 do mundo, superou a eslovaca Dominika Cibulkova por duplo 6/3

Líderes do ranking mundial, o sérvio Novak Djokovic e a japonesa Naomi Osaka estrearam com vitória em Roma, nesta quinta-feira (16), dia marcado por uma movimentada programação para compensar a ausência de jogos na quarta, em razão da chuva. Ex-número 1 do mundo, a espanhola Garbiñe Muguruza também venceu. Dono de quatro títulos em Roma, Djokovic iniciou sua campanh...