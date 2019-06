Esporte Líder, seleção feminina supera belgas e vence a 7ª seguida na Liga das Nações A seleção encerrará a sua participação nesta etapa da Liga das Nações na quinta-feira (20), a partir das 13 horas (de Brasília), quando vai encarar a Turquia

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou mais uma vitória na Liga das Nações. Já classificada às finais e na liderança do torneio, a equipe superou nesta quarta-feira (20) a Bélgica por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/15 e 25/18, em Ancara, no seu penúltimo compromisso nesta etapa da competição. A vitória desta quarta foi a sétima consecutiva e a 11ª da ...