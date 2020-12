Esporte Líder, São Paulo bate Fluminense e ganha fôlego na briga com Flamengo O São Paulo aproveitou o tropeço do Flamengo, que mais cedo neste mesmo sábado, empatou com o Fortaleza, fora de casa, em 0 a 0, para ampliar a folga na liderança

Neste sábado (26), o São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro, venceu o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã, pela 27 rodada do torneio, e aumentou sua vantagem na ponta do campeonato. O time de Fernando Diniz saiu na frente com Brenner, que completou cruzamento de Reinaldo aos 14 da primeira etapa. Aos 6 minutos da segunda etapa, o maior artilheiro da história...