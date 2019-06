Esporte Líder, Pedro Bambu ensaia futuro e vê clássico em paz

Pedro Bambu festejou os 32 anos na vitória do Atlético, sobre o Guarani, por 1 a 0, no dia 6 de junho. Só agora, o volante e capitão do Dragão abordou o tema futuro. Já planeja aposentadoria, mas não sabe quando para. “Quando chega os 35, 36 anos, o corpo já reage de outra forma, assim como quando você tem 25, 26 anos, a reação é outra”, comparou o volante. Antes dele se...