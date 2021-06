Esporte Líder do Mundial, Max Verstappen conquista pole do GP da Estíria Verstappen, da Red Bull, completou a melhor volta com 1min3s841, 0s194 mais rápido que o segundo colocado, Valtteri Bottas

Líder no Mundial de F-1, o holandês Max Verstappen foi o mais rápido neste sábado (26) no circuito de Spielberg, na Áustria, e garantiu a pole position do GP da Estíria. Verstappen, da Red Bull, completou a melhor volta com 1min3s841, 0s194 mais rápido que o segundo colocado, Valtteri Bottas -o piloto da Mercedes, porém, foi punido com três posições no grid de lar...