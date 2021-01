Esporte Líder do Goiano, Atlético-GO deve manter equipe mista contra o Crac Dragão está classificado às quartas de final e garantiu o 1º lugar na 1ª fase

O Atlético-GO se prepara para a disputa dos dois próximos jogos, diante do Crac (quinta, 28, pelo Goianão 2020) e do São Paulo (domingo, 31, pela Série A) com possibilidade de escalação de times bastante diferentes nos dois compromissos. Em momentos diferente nas duas competições, o clube poupar os titulares contra o Crac, na Serrinha, às 15h30, para ter força total no ...