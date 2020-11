Esporte Líder, Aparecidense vence e se aproxima de classificação Com gol de Alex Henrique, Camaleão bate o Águia Negra/MS e se consolida na liderança do Grupo 5

A Aparecidense deu mais um importante passo para confirmar classificação à 2ª fase da Série D. Neste sábado (31), no estádio Ninho da Águia, o Camaleão venceu o Águia Negra/MS, pelo placar mínimo. O gol do triunfo da equipe de Aparecida de Goiânia foi marcado pelo atacante Alex Henrique, de pênalti, aos 31 minutos do 2º tempo. O triunfo em Rio Brilhante/MS deixa ...