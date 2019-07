Esporte Líder é próximo rival do Goiás, que tem dura missão no Brasileiro Analistas aconselham Goiás a ser agressivo contra o Santos para surpreender 1º colocado do Brasileiro, fora

O Goiás terá de buscar fora o que não conseguiu jogando em casa, diante do Galo: uma vitória. Só que o próximo adversário esmeraldino é a sensação do momento, o Santos de Sampaoli, que se tornou líder do Brasileirão na última rodada. Após a goleada sofrida para o Flamengo, o Goiás terá de contrariar as estatísticas e surpreender dentro de campo, assim como o treinado...