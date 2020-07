Esporte Léo testa positivo para o novo coronavírus e desfalca o Cruzeiro no Mineiro Ele está assintomático, de acordo com o departamento médico cruzeirense. É a segunda vez que ele aparece com um teste positivo da doença

O Cruzeiro informou, na noite deste sábado (25), que o zagueiro Léo não estará em campo na partida contra a URT, que ocorre neste domingo (26), às 11h (de Brasília), no Mineirão. O jogador testou positivo novamente para Covid-19 e não tem condições de atuar na partida que marca a volta do Campeonato Mineiro 2020 em meio à pandemia do novo coronavírus. Ele está a...