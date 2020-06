Esporte Léo testa positivo e se torna 3º caso de coronavírus no elenco do Cruzeiro De acordo com o comunicado divulgado pelo time mineiro, zagueiro está assintomático e foi afastado da rotina de treinos na Toca da Raposa II

A nova série de testes para a detecção do novo coronavírus apontou mais um caso de covid-19 no elenco do Cruzeiro. Nesta quinta-feira, o clube comunicou que o zagueiro Léo deu positivo para a doença nos exames realizados um dia antes. De acordo com o comunicado divulgado pelo Cruzeiro, Léo está assintomático e foi afastado da rotina de treinos do Cruzeiro na Toca da ...