Esporte Léo Sena vira dúvida para jogo contra o Botafogo Com dores musculares, meia dificilmente será titular no domingo; Yago Felipe deve ser o substituto

Após confirmar a volta de Giovanni Augusto no lugar de Marlone e Júnior Brandão na vaga de Kayke para o jogo contra o Botafogo, o técnico Claudinei Oliveira pode ser forçado a fazer mais uma mudança na equipe. Léo Sena apresentou dores no adutor da coxa direita e não participou integralmente dos últimos treinos da semana. Titular absoluto e capitão com Claudinei Olivei...