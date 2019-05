Esporte Léo Sena sente nova lesão e substituto dá assistência contra Botafogo Meio de campo do Goiás deixa a partida aos 22 minutos e dá lugar a Yago Felipe

Principal jogador do meio de campo do Goiás neste início de Campeonato Brasileiro, Léo Sena deixou a torcida esmeraldina preocupada logo no início do jogo de deste domingo (19). Poupado da maioria dos treinos da última semana por causa de um desconforto no músculo adutor da coxa direita, o jogador pediu para ser substituído aos 22 minutos do primeiro tempo. Léo Sena foi dúvida ...