Líder de assistências na temporada, o meio-campista Léo Sena é dúvida para o jogo contra o CSA, na segunda-feira (dia 27), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O jogador realizou exames, ontem, na reapresentação do elenco e, amanhã, deve iniciar tratamento adequado. Léo Sena saiu no primeiro tempo do jogo, contra o Botafogo, após sentir desconforto no músculo da região posterior da coxa esquerda.

Na última semana, o meia participou de apenas um treino inteiro. Nos outros dias, Léo Sena ficou no departamento médico tratando desconforto muscular na coxa direita. Hoje, o elenco teve folga geral e volta aos trabalhos, amanhã, para viajar no sábado (25) rumo a Maceió.

Provável titular caso Léo Sena seja o desfalque, Yago Felipe substituiu o companheiro com personalidade e foi autor do cruzamento no gol de Kayke, que “prometeu pagar um jantar” para Yago, segundo o próprio jogador. “Ele prometeu e vai ter de cumprir. Vou cobrar”, brincou.

“A minha característica é de dar passes, fazer lançamentos, aproximar do ataque. Não sou de ficar muito atrás. Eu procuro chegar para ajudar os companheiros de frente”, destacou Yago Felipe.