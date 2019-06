Esporte Léo Sena pode ficar no banco de reservas contra Chapecoense Meio-campista foi desfalque contra o CSA, mas pode ser opção para Claudinei Oliveira

Recuperado de lesão, o meia Léo Sena pode ficar no banco de reservas no jogo contra a Chapecoense. O jogador voltou a treinar com o restante do grupo somente na última quinta-feira (06) e dependendo da condição física até neste domingo (9), pode iniciar a partida no banco e entrar apenas na etapa final. “Vamos ver como se sente para atuar, se vai suportar boa pa...