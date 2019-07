Esporte Léo Sena ficará no banco,e Michael ainda é dúvida contra Flamengo Técnico Claudinei Oliveira testou formação titular de olho no duelo contra rubro-negro carioca

O Goiás deve enfrentar o Flamengo, neste domingo (14), no Maracanã, com o mesmo time que entrou em campo na última partida antes da parada à Copa América - com o Athletico/PR. Sem o meio-campista Léo Sena, que iniciará o jogo no banco de reservas, o treinador do Goiás, Claudinei Oliveira, terá o restante dos jogadores à disposição. Léo Sena completou, na última quarta-f...