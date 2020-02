Esporte Léo Sena e Keko Villalva podem desfalcar Goiás na Copa do Brasil Meio-campista deixa Serrinha com bota ortopédica e atacante foi substituído no primeiro tempo, com dores no músculo posterior da coxa

O Goiás pode ter dois desfalques para a estreia na Copa do Brasil. O meio-campista Léo Sena e o atacante Keko Villalva deixaram a Serrinha, após empate no clássico com o Vila Nova, com dores e preocupam a comissão técnica para o confronto de quarta-feira (5), contra o Fast/AM. A partida será disputada às 22h30 (horário de Brasília), em Manaus. Ambos...