Esporte Léo Sena e Keko Villalva desfalcam Goiás na Copa do Brasil Com problemas físicos, meia e atacante ficam fora da lista de jogadores relacionados para partida contra o Fast-AM

Após empate no clássico com o Vila Nova, por 1 a 1, pelo Campeonato Goiano, o Goiás volta sua atenção para a estreia na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (5), diante do Fast-AM. O técnico Ney Franco terá duas baixas para escalar a equipe: o meia Léo Sena e o atacante Keko Villalva. Os dois jogadores saíram do gramado da Serrinha, no clássico, sentindo problema...