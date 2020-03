Esporte Léo Sena diz que se for ‘para o bem da nação’, ele ficará no Goiás Jogador possui contrato até o final do ano, mas é alvo do Atlético-MG. A partir de julho, volante pode assinar pré-contrato com qualquer equipe

Durante uma transmissão ao vivo no Instagram nesta quarta-feira (25), o volante Léo Sena, do Goiás, foi questionado por torcedores sobre em que fase está o processo de renovação com o clube esmeraldino. Sem responder por quanto tempo, o jogador, de 24 anos, disse há chances dele permanecer na equipe. “Se é para o bem da nação esmeraldina, diga que eu fico”, frisou ...