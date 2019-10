Esporte Léo Sena deve ser a única novidade esmeraldina contra o Corinthians Após cumprir suspensão, meio-campista deve retornar ao time titular na vaga do jovem Thalles

O Goiás finaliza, na tarde desta terça-feira (14), sua preparação para enfrentar o Corinthians. A atividade será realizada no estádio Serra Dourada, local do jogo, e será fechada à imprensa e torcida. A única novidade na formação goiana deve o meio-campista ser Léo Sena, que retorna após cumprir suspensão na vitória por 1 x 0 sobre o CSA. Com isso, Thalles volta para o...