Esporte Léo Sena é dúvida no Goiás para primeiro jogo da final Com lesão na panturrilha, jogador está em tratamento no departamento médico

O Goiás pode ter um importante desfalque no primeiro jogo da final do Campeonato Goiano, contra o Atlético. O meia Léo Sena deixou o jogo da semifinal contra o Goiânia, no último sábado, mancando e sentindo dores na panturrilha. O jogador realizou exames e foi constatada lesão. Nos dois primeiros dias de treinamento na semana, Léo Sena ficou no departamento médico...