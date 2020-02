Esporte Léo Pereira sofre lesão e desfalca Flamengo na Supercopa do Brasil A lesão impede Léo Pereira de enfrentar o seu último clube. O zagueiro foi adquirido pelo Flamengo junto ao Atletico-PR no início desta temporada

O Flamengo não vai contar com o zagueiro Léo Pereira no confronto com o Athletico-PR pela Supercopa do Brasil. Nesta quinta-feira, o clube comunicou que o jogador está lesionado e nem foi relacionado para o duelo de domingo, no Mané Garrincha, em Brasília. Léo Pereira participou do clássico contra o Fluminense, quarta-feira, vencido por 3 a 2, pelas semifinais da Taça Gua...