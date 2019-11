Esporte Lélio Júnior terá de apresentar substituto na eleição ao Conselho do Vila Nova Situação do conselheiro não atende às exigências do estatuto do clube. Candidato terá de apresentar novo nome até segunda-feira (18)

A candidatura do conselheiro Lélio Júnior à presidência do Conselho Deliberativo do Vila Nova não pôde ser homologada. O candidato inscreveu chapa para concorrer ao pleito, marcado para a próxima segunda-feira (18), mas sua situação não obedece aos requisitos necessários previstos no estatuto do clube. Para concorrer ao cargo, um conselheiro precisa fazer parte do Consel...