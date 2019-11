Esporte Lélio Júnior retira chapa e desiste de candidatura ao Conselho do Vila Conselheiro que teve candidatura impugnada decidiu não recorrer na Justiça Comum. Décio Caetano é candidato único e deve ser aclamado presidente do Conselho Deliberativo nesta segunda (18)

Após ter sua candidatura à presidência do Conselho Deliberativo do Vila Nova impugnada, Lélio Vieira Carneiro Júnior retirou sua chapa da concorrência eleitoral, na tarde desta segunda-feira (18). Sem oposição, Décio Caetano será aclamado presidente do Conselho colorado, nas eleições que serão realizadas, nesta noite, no Onésio Brasileiro Alvarenga. Lélio aprese...