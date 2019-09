Esporte Kubica deixará Williams no fim do ano, mas vê volta à F-1 como 'maior conquista' Ele havia sido oficializado como novo titular da equipe inglesa em novembro do ano passado, mas somou apenas um ponto em 14 corridas disputadas no atual Mundial

No circuito de Marina Bay para a disputa do GP de Cingapura de Fórmula 1, que será disputado no domingo, o polonês Robert Kubica anunciou nesta quinta-feira que deixará a Williams após o término desta edição do campeonato da categoria. O experiente piloto de 34 anos, que voltou ao grid da F-1 em 2019 depois de um longo tempo afastado da elite máxima do automobilismo, confir...