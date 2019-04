Esporte Kozlinski vive momento de evolução no Atlético O goleiro rubro-negro revelou que está, aos poucos, treinando cobranças de faltas

No fim do ano passado, Maurício Kozlinski estava terminando vínculo com o Avaí, clube no qual obteve dois acessos, em nível nacional - da Série B à Série A, em 2016 e 18, quando foi procurado pelo Atlético, rival direto do Avaí na Série B. No clube, Kozlinski começou o Estadual de forma discreta, mas ganhou visibilidade nos últimos jogos e fez grandes defesas diante ...