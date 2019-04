Esporte Kozlinski quer usar experiência para subir com Dragão Goleiro que foi um dos destaques do Dragão no título do Estadual já subiu duas vezes à Série A e quer repetir proeza no Atlético

“Regularidade nas atuações, trabalho e pontuar dentro e fora de casa.” Os três pontos são considerados como determinantes à conquista do acesso, da Série B à Série A do Campeonato Brasileiro, na opinião do goleiro Maurício Kozlinski, do Atlético, que é especialista em subidas à elite nacional. O currículo do camisa 1 rubro-negro já está atualizado com título do Estad...