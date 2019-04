Esporte Kozlinski espera jogo duro para Atlético na estreia da Série B Goleiro do Dragão alerta sobre perigo na partida contra o São Bento, que foi rebaixado no Campeonato Paulista

O Atlético estreia na Série B do Campeonato Brasileiro diante do São Bento, em Sorocaba (SP), nesta sexta-feira (26), às 21h30. Se por um lado o Dragão foi campeão estadual, o time paulista foi rebaixado de divisão. No entanto, o goleiro Maurício Kozlinski alerta para jogo complicado na estreia. "A gente espera fazer um grande jogo, um bom trabalho, começa...