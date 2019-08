Esporte Kozlinski brilha em tarde pálida do Dragão na vitória sobre o São Bento Kozlinski salva Atlético no triunfo apertado sobre São Bento. Dragão cola na vice-liderança

O goleiro costuma ser, quando tudo está perdido, a esperança derradeira, o último suspiro, a salvação. Nele, reside a possibilidade da sobrevida, da recolocação do time em condições de fazer algo na partida. Neste sábado (31), essa lei da vida, e do futebol, se fez valer com o ágil e frio Kozlinski, de 28 anos. Numa tarde de atuação apática, o Atlético venceu o São Be...