Kozlinski analisa Atlético 'aquém' em goleada e quer bons resultados em sequência em casa na Série B

Após a goleada por 3 a 0 sofrida diante do Bragantino, na última sexta (10), em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, pela 3ª rodada da Série B do Brasileiro, o Atlético se reapresentou nesta segunda-feira (13). Escolhido para falar com a imprensa e dar explicações sobre o resultado adverso, o 4° por este placar na temporada, o goleiro Kozlinski reconheceu que o...