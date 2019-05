Esporte Klopp indica retorno de Firmino no Liverpool para final da Liga dos Campeões A condição física de Firmino interessa também ao técnico Tite, que o convocou para a disputa da Copa América, no Brasil, a partir de 14 de junho

O técnico Jürgen Klopp praticamente confirmou nesta terça-feira o retorno de Roberto Firmino ao time titular do Liverpool para a grande final da Liga dos Campeões, contra o Tottenham, no sábado, em Madri. O meia-atacante desfalcou o time inglês nos últimos jogos em razão de uma contusão muscular na virilha. "Bobby apelido do brasileiro treinou, esteve nos treinos...