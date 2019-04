Esporte Klopp exalta Messi como melhor do mundo, mas pede Liverpool atento a todo o Barça

Um dia antes de o Liverpool encarar o Barcelona no confronto de ida das semifinais da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no estádio Camp Nou, o técnico Jürgen Klopp exaltou Lionel Messi como melhor jogador do mundo, mas alertou que o seu time precisa ficar atento a todos os jogadores do time espanhol. Em entrevista coletiva concedida no pal...