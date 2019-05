Esporte Klopp exalta goleada do Liverpool: 'Foi uma mescla de estádio, coração e futebol' O Liverpool vai jogar a final da Liga dos Campeões em 1º de junho, no estádio Wanda Metropolitano, do Atlético de Madrid, na capital espanhola, diante do vencedor do confronto entre Ajax e Tottenham

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, afirmou que a classificação para a final da Liga dos Campeões, diante do Barcelona, foi fruto de uma mescla de "estádio, coração e futebol". Derrotado por 3 a 0 no Camp Nou, no duelo de ida das semifinais, aplicou 4 a 0, nesta terça-feira, no Anfield Road. "Foi uma noite especial. Eliminar o Barcelona é uma das coisas mais compli...