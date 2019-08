Esporte Klopp confirma Alisson fora do Liverpool 'por algumas semanas' após lesão O goleiro se machucou durante a vitória do time de Liverpool por 4 a 1 contra o Norwich

O brasileiro Alisson será desfalque do Liverpool por um bom tempo. Nesta segunda-feira, o técnico alemão Jurgen Klopp mostrou um certo pessimismo com relação à lesão muscular sofrida pelo goleiro na estreia pelo Campeonato Inglês contra o Norwich, na última sexta, e confirmou que o tempo de recuperação do atleta não será rápido. "Não é legal. É uma lesão na panturri...