Esporte Kevin comenta disputa acirrada pela titularidade na lateral do Goiás Com três nomes à disposição do técnico Maurício Barbieri, jogador vem sendo o escolhido para iniciar os jogos na lateral direita

A disputa pela titularidade na lateral direita do Goiás vem sendo acirrada. Kevin foi o primeiro contratado para a posição, que já havia Caíque Sá, remanescente da última temporada. Recentemente, o clube também contratou Daniel Guedes e tem pré-contrato assinado com Yago Rocha, que defendeu o Goiânia no Campeonato Goiano. Apesar da concorrência ser grande, o joga...