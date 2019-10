Esporte Ketleyn Quadros conquista bronze para o judô brasileiro no Grand Slam de Abu Dabi Foi o primeiro bronze do Brasil no evento. Judoca brasileira derrotou a mexicana Prisca Awiti Alcaraz na luta pela medalha

O judô brasileiro subiu ao pódio nesta sexta-feira (25) no Grand Slam de Abu Dabi, segundo dia da competição. Ketleyn Quadros (63kg) assegurou o bronze, o primeiro do País no evento, ao vencer a mexicana Prisca Awiti Alcaraz na luta pela medalha, repetindo o resultado alcançado na edição de 2016 da competição. Ketleyn competiu em Abu Dabi embalada pelo título do G...