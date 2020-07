Esporte Kayzer espera resultado de exames, e Atlético-GO regulariza reforços

O atacante Renato Kayzer disputou uma parte do jogo-treino de quarta-feira (29), em que o Atlético-GO empatou por 1 a 1 com o Cuiabá, no CT do Dragão, e saiu mais cedo sentindo dores no músculo adutor da coxa esquerda. Passou por exames nesta quinta (30), mas os resultados só sairão nesta sexta-feira (31), segundo a assessoria de imprensa do clube. O jogador explicou que fe...