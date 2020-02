Esporte Kayzer comemora aniversário com protagonismo no clássico Nome do jogo, Renato Kayzer faz dois gols, vira artilheiro e curte aniversário, nesta segunda-feira, após o Atlético-GO vencer o Goiás

Renato Kayzer havia enfrentado o Goiás, na primeira passagem dele, pelo Atlético, sem fazer gols em duas partidas. Neste domingo, o atacante atleticano antecipou a festa de aniversário - ele festeja, nesta segunda-feira (17), 24 anos. Os melhores presentes do aniversariante estavam guardados pra domingo, no Estádio Olímpico, no primeiro clássico do ano entre os princi...