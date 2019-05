Esporte Kayke tem voto de confiança com Claudinei Oliveira Após passar em branco nos dois primeiros jogos, atacante segue no time titular

Claudinei Oliveira deve promover alterações no Goiás para a partida diante do Cruzeiro, neste domingo (5). No ataque, o treinador alimenta a principal dúvida, que é a titularidade de Michael. Entretanto, Kayke está garantido e seguirá como o centroavante esmeraldino neste início de Brasileirão. Após perder chances claras de gols nos dois primeiros jogos, principa...