Esporte Kannemann passa por cirurgia no pé direito e desfalca o Grêmio por até um mês

O Grêmio terá um desfalque importante nas próximas semanas. Nesta quinta-feira, o departamento médico do clube tricolor anunciou que o zagueiro Kannemannn passou por uma cirurgia no pé esquerdo e deve levar até um mês para se recuperar. Na quarta, o defensor argentino precisou passar por um procedimento cirúrgico devido a um trauma que sofreu contra o São José, no últi...