Esporte Kannemann critica demissões no departamento de futebol do Grêmio: 'Dá raiva' Direção da equipe gaúcha demitiu sete funcionários do clube, o que irritou o zagueiro argentino

As mudanças realizadas pelo Grêmio em seu departamento de futebol, com sete demissões nesta semana, incomodaram uma das referências do elenco, Walter Kannemann. O zagueiro argentino concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (17) e se disse "triste" pelas saídas e também com o modo como elas se deram, adotando um tom crítico em relação aos dirigentes do clube. ...