Kane mira Liga das Nações e exalta chance de quebrar jejum de taças da Inglaterra

Depois de ter amargado junto com o Tottenham a derrota por 2 a 0 para o Liverpool na final da Liga dos Campeões, ocorrida no último sábado, em Madri, o atacante Harry Kane tenta deixar a decepção com o seu clube para trás e focar apenas a semifinal da Liga das Nações da Uefa, na qual defenderá a seleção inglesa contra a Holanda na quinta-feira, às 15h45 (de Brasília), e...