Kane faz dois, Inglaterra goleia Ucrânia e vai às semifinais da Eurocopa

Na decisão da última vaga para as semifinais da Eurocopa, a Inglaterra levou a melhor sobre a Ucrânia e com o placar de 4 a 0 no Estádio Olímpico, em Roma, e se garantiu na próxima fase do torneio. Harry Kane - duas vezes -, Maguire e Henderson marcaram. O placar teve gosto especial também por outro motivo - foi a primeira vez que a seleção marcou quatro gols em um ...