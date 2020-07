Esporte Juventus vence e é campeã italiana pela nona vez seguida O domínio atual da 'Velha Senhora', iniciado em 2012, não tem paralelo no futebol italiano. Nunca um clube venceu o campeonato nacional nove vezes consecutivas

A Juventus venceu a Sampdoria por 2 a 0 neste domingo (26) e conquistou o seu nono Campeonato Italiano consecutivo. Os gols foram marcados por Cristiano Ronaldo, no primeiro tempo, e por Bernardeschi, no segundo. Com o resultado, a equipe de Maurizio Sarri foi aos 83 pontos e, com apenas duas rodadas faltando para o fim do torneio, não pode mais ser alcançada pela s...