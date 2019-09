Esporte Juventus sofre com lesões, empata com a Fiorentina e pode perder liderança Com o resultado, a equipe de Turim, com sete pontos, pode perder a liderança para a Inter de Milão e Torino, que ainda entram em campo na rodada

Atrapalhada por lesões de jogadores importantes, a Juventus desperdiçou seus primeiros pontos no Campeonato Italiano ao empatar sem gols com a Fiorentina neste sábado, fora de casa, em Florença, pela terceira rodada da competição. Com o resultado, a equipe de Turim, com sete pontos, pode perder a liderança para a Inter de Milão e Torino, que ainda entram em campo na...