Esporte Juventus faz 3 a 1 na Roma e se classifica às semifinais da Copa da Itália O adversário das semifinais, que será em um confronto de ida e volta nos dias 12 de fevereiro e 4 de março, será conhecido apenas na semana que vem. Ele sairá do duelo entre Milan e Torino

Maior vencedora da Copa da Itália com 13 títulos, sendo quatro nas últimas cinco temporadas, a Juventus segue na briga por mais uma taça da competição. Nesta quarta-feira, enfrentou a Roma no Juventus Stadium, em Turim, e fez um primeiro tempo impecável com três gols para se classificar às semifinais com a vitória por 3 a 1. Mais uma vez o atacante português Cristiano R...